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سيارات

بعد وفاة موظف بـ فيروس كورونا.. فيات كرايسلر تجبر موظفيها على الحجر الصحي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:13 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة فيات كرايسلر أنه تم عمل حجر صحى لموظفى شركتها بمدينة أوبورن هيلز في ولاية ميشيجان الأمريكية فى منازلهم؛ بعد تأكد وفاة أحد موظفيها إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت الصحف المحلية بولاية ميشيجان الامريكية انه قد توفى أحد عمال الدعم الفني في الشركة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان موظفًا في الخمسينات من عمره، وقد ظهرت تقارير وفاته بعد فترة وجيزة من إعلان فيات كرايسلر يوم الأحد الماضي أن الموظفين في المركز التقني الخاص بهم عليهم البقاء في منازلهم.


وقالت شركة صناعة السيارات إنهم اتخذوا قرارًا بإيقاف العمل في مختبرات الاختبار والمصنع التجريبي بداية من يوم الاثنين 23 مارس.


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وعندما سُئلت الشركة عن الحالة، قالت الشركة: "لدينا حالة وفاة بفيروس كوفيد-19 في منشآتنا، ولكن احترامًا لخصوصية الموظف، لن نقدم تعليقًا إضافيا".

 

يذكر أن فيات كرايسلر سمحت مؤخرًا للعديد من موظفيها الذين يمكنهم العمل عن بعد بالعمل من منزلهم، كما أغلقت العديد من مصانعها في جميع أنحاء العالم بما في ذلك أمريكا الشمالية .


يذكر أنه في يوم 23 مارس، كان قد تأكد وجود 1,035 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 في ولاية ميشيجان، و9 وفيات، ومن المتوقع إصدار أوامر إغلاق على مستوى الولاية في وقت لاحق اليوم.

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