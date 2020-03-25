الأولفيرا الحل الأمثل لعلاج حب الشباب والقضاء على جفاف البشرة

يعاني الكثير شباب وفتيات من حب الشباب وجفاف البشرة، ويجهلا فوائد الأولفيرا فى علاج حب الشباب والقضاء على جفاف البشرة وجعلها خالية من الشوائب و بشكل طبيعي ويأقل مجهود.





كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير، عن طريقة عمل ماسك الدالوة فيرا فى علاج حب الشباب.













الألوفيرا لعلاج حب الشباب



بينما من المعروف أن Aloe vera يرطب البشرة ، إلا أنه يساعد أيضًا في إزالة البكتيريا الضارة ويساعد على التئام البقع والعيوب بسرعة. الاستخدام المنتظم للألوة فيرا يساعد على تجفيف البثور وكذلك إزالة البقع المرتبطة بسبب حب الشباب. أولئك الذين لديهم وجه زيتي أو جاف ، يمكن لكل منهما استخدام حب الشباب للحصول على أفضل النتائج.

مكونات:

استخراج الصبار (من النبات)

أربع ملاعق كبيرة من العسل

½ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

وقت التحضير: 5 دقائق

الاتجاهات:

أضف مسحوق القرفة وهلام الصبار في وعاء

اخلط جيدا