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توك شو

النعساني: الانتهاء من تنفيذ نحو 166 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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أسامة علي

قالت الإعلامية هند النعسانى،أنه لا صوت يعلوا فوق صوت التنمية وتجميل مصر الغالية.


وتابعت النعسانى خلال تقديمها برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم،، أنه بالرغم من حالة التأهب الكبيرة التى تعيشها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، تم الانتهاء من تنفيذ نحو ١٦٦ ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة.


وأشارت هند النعسانى، جارٍ تنفيذ حوالي ٧٥ ألف وحدة، لافتا إلى أن الحكومة عقدت اجتماعا بالأمس للتأكيد على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للانتهاء من تنفيذ المشروعات فى الوقت المحدد.


وأضافت النعسانى أن الدولة تبذل جهدا مضنىا للتطوير المناطق العشوائية إضافة إلى المناطق غير المخططة.

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