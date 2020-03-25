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رياضة

عماد متعب كشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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نور عادل
كشف عماد متعب، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي السابق، تطورات حالته الصحية عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ فترة ليست بالطويلة.

وقال عماد متعب في تصريحات تلفزيونية له انه يعاني من بعض المشاكل الصحية والتي ستجبره على تناول الادوية طوال حياته.

واضاف:" حب الناس والدعم الذي وجدته من الجميع خلال الوعكة الصحية أهم من المال".

وعانى عماد متعب من ازمة صحية مفاجئة الفترة الماضية انتقل على إثرها إلى المستشفى وتلقى الإسعافات الطبية، وبدأت حالته تتحسن كثيرا.

وتلقى عماد متعب دعما كبيرا من نجوم النادي الأهلى والكرة المصرية بمختلف الانتماءات فى ظل حالة الحب الذى يحظى بها النجم المخضرم من قبل الجميع .
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