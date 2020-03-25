إصابة 3 اشخاص في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي في سوهاج، حادثا لانقلاب سيارة نقل اسفر عن إصابة 3 اشخاص، تم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي للعلاج.





كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، قد تلقي إخطارا من الخدمات الأمنية علي الطريق الصحراوي الشرقي، يفيد بانقلاب سيارة علي الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه أسيوط، انتقل مأمور وضباط المركز.





انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين انه أثناء سير سيارة نقل قيادة "منصور.ر.ع" 40 عاما سائق ويقيم دائرة قسم أول سوهاج أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الاطار الأمامي الأيمن مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.





نتج عن ذلك إصابة كل من قائد السيارة، نجله "مندور" 13 عاما تلميذ، "إبراهيم.ا.ا" 15 عاما تلميذ ويقيمان بذات الناحية من مستقلي السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.