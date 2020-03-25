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أخبار العالم

إسرائيل تحظر التنقل وتمنع السكان من الخروج بعد تفشي كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:03 ص
إسرائيل تحظر التنقل
إسرائيل تحظر التنقل وتمنع السكان من الخروج بعد تفشي كورونا
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سمر صالح
قررت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء تقييد حركة التنقل اعتبارًا من الساعة الـ8م اليوم.

وأصدرت تل ابيب قررا بمنع السكان من مغادرة منازلهم إلا للتزود بالغذاء والدواء.

وأعلنت وزراة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابيين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 إلى 2030 حالة والوفاة إلى 5 حالات.


يذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الثلاثاء، عن استعداده للمشاركة بفرض الإغلاق في إسرائيل، حيث سيُخصص بالمرحلة الأولى 8 وحدات عسكرية، فرقة واحدة لكل منطقة، والجنود لن يكونوا مسلحين وسيرافقون رجال الشرطة خلال أدائهم لمهامهم.

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