مدرب أسوان يشارك في حملة الزم بيتك وادعي

حث مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان المواطنين على البقاء في المنزل تنفيا لقرارات مجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.





وكتب عبد العاطى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يارب عدى الأيام دى على خير وبقدرتك تزول الغمة والمرض عن الناس أجمعين وابعد عنا وعن أهلنا وأصحابنا وأحبتنا أى شر يا أكرم الأكرمين".





وأضاف: "وبحق أيامك المفترجة ندخل رمضان بصحه وخير وسعاده لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك وقدرتك يا كريم يا ارحم الراحمين .. الزم بيتك وادعى".



