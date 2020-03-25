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رياضة

مدرب أسوان يشارك في حملة الزم بيتك وادعي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:56 ص
مدرب اسوان
مدرب اسوان
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عبدالله هشام
حث مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لفريق أسوان المواطنين على البقاء في المنزل تنفيا لقرارات مجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وكتب عبد العاطى عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "يارب عدى الأيام دى على خير وبقدرتك تزول الغمة والمرض عن الناس أجمعين وابعد عنا وعن أهلنا وأصحابنا وأحبتنا أى شر يا أكرم الأكرمين". 

وأضاف: "وبحق أيامك المفترجة ندخل رمضان بصحه وخير وسعاده لا فاقدين ولا مفقودين برحمتك وقدرتك يا كريم يا ارحم الراحمين .. الزم بيتك وادعى".

جدير بالذكر ان اتحاد كرة القدم المصري قرر تعليق النشاط الرياضي لمدة 15 يوما جديدا بداية من الأربعاء 25 مارس ضمن الإجراءات الاحترازية خوفا من تفشي فيروس كورونا.
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