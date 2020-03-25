محافظ القليوبية: تشغيل النقل الداخلى من 6.30 صباحا لـ 6 مساء خلال فترة الحظر

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تشغيل مرفق النقل الداخلي للمحافظة على الخطوط الداخلية من الساعة الـ 6.30 صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا وذلك خلال فترة حظر التجوال التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وأضاف المحافظ فى بيان له اليوم أن المحافظة تواصل العمل بجميع المرافق خلال فترة الحظر منها النظافة وغيرها على حد سواء والحرص على استمرار الأعمال في الأوقات المحددة لها خلال فترة حظر التجوال.





وأشار المحافظ الى استمرار رفع حالة الطوارئ واتخاذ عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





ووجه المحافظ إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار الفيروس مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة.