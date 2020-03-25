اركب في دقيقتين في حظر التجول.. مترو الأنفاق: آخر مترو هيكون 6 مساء..فيديو

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن حركة القطارات المنتظمة ولكن سيتم تعديل المواعيد العامة للقطارات في فترة الحظر لتنتهي في الساعة 6 مساء.





وتابع الدكتور عصام والي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، انه تم تحديد المواعيد من امس الاثنين مع تقليل الزمن المنتظر بين القطارات من 3 دقائق الى دقيقتان للتقليل من تكدس المواطنين الذي من المحتمل حدوثه في تلك الفترة.





وأشار إلى أنه يتم تطهير وتعقيم المحطات والقطارات والماكينات بشكل يومي وعلى فترات من اليوم حتى اثناء فترة التشغيل للقطارات، حرصًا على النظافة العامة للاماكن والحفاظ على سلامة المواطنين.





واضاف أن يتواجد في المحطات مجموعة من الكواشف الحرارية للكشف على المواطنين، وتوزيع كمامات ومعقمات في المحطات، وايضًا وجود الكثير من حملات التوعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتوعية الركاب.



واكد على ان هناك صعوبة في الحد من تكدس المواطنين في الساعات القليلة قبل فرض الحظر، والحرص على وجود المسافات الآمنة بين المواطنين سواء على الأرصفة في المحطة او داخل عربات القطارات.





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