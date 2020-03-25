نجم الجزائر يعترف بمفاوضات نادي الزمالك.. تعرف على التفاصيل

أكد النجم الجزائري حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسنطينة، أنه دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وذلك للانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واعترف بن عيادة في تصريحات لـ صحيفة النصر الجزائرية بوجود مفاوضات مع نادي الزمالك، ولكنه أكد على عدم وجود اتفاق نهائي حتى تلك اللحظة.





وأردف نجم شباب قسنطينة :" أرغب في الاحتراف من أجل المنتخب الجزائري، لكن في حالة عدم احترافي سأجدد عقدي مع قسنطينة".



