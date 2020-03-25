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رياضة

نجم الجزائر يعترف بمفاوضات نادي الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد النجم الجزائري حسين بن عيادة، لاعب فريق شباب قسنطينة، أنه دخل في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الحالية وذلك للانتقال إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعترف بن عيادة في تصريحات لـ صحيفة النصر الجزائرية بوجود مفاوضات مع نادي الزمالك، ولكنه أكد على عدم وجود اتفاق نهائي حتى تلك اللحظة.

وأردف نجم شباب قسنطينة :" أرغب في الاحتراف من أجل المنتخب الجزائري، لكن في حالة عدم احترافي سأجدد عقدي مع قسنطينة".

ويرغب مسئولو نادي الزمالك في تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل الظهير التونسي حمدي النقاز حيث يتواجد حازم إمام والذي يشارك أساسيًا في الفترة الحالية بجانب تصعيد الناشئ أحمد عيد.
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