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رياضة

محمد فضل الله يوجه نصائح للرياضيين عن طريقة تعاملهم خلال حظر التجول

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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يسري غازى
كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن الخطوات التى يتعين على اى رياضى القيام بها من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية خلال فترة حظر التجوال بسبب فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "اللياقة البدنية خلال فترة حظر التجوال عنصر مهم جدا ويمكن للجميع وليس الرياضى فقط القيام بها خلال الفترة التى تسبق حظر التجوال وذلك فى الهواء الطلق".

وأضاف: "يمكن لأى رياضى ممارسة الجرى خلال فترة عدم الحظر وفقا للقواعد الأمنية الصادرة بشكل رسمي بحيث يساهم فى الحفاظ على مستوى اللياقة البدنية لديه".

وأوضح أنه يمكن لأى رياضى ممارسة الرياضة على الأدوات الرياضية وأداء التمرينات السويدى وعمليات الإحماء وذلك فى المنزل باعتبار الرياضة عنصر فاعل في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن بناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى تمديد فترة توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يوما من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.
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