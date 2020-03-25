الصناعة: قبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات

أعلنت الدكتورة اماني الوصال، القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، موافقة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على قبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج والافراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.





وأشار بيان، الأربعاء، إ لى أنه مادامت استوفت باقي الاشتراطات الاخري مع اخذ تعهد علي المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للافراج، لافتا إلى أنه تم اخطار كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بقرار الوزيرة.









ويأتى هذا كاستجابة سريعة لطلب احمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية بالتيسير علي المستوردين بقبول المستندات المتقدمة بدون توثيق الغرفه التجارية والسفارات المصرية في الخارج والافراج عن الشحنات المستوردة .



