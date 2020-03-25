إصابة حارس منتخب الأرجنتين بفيروس كورونا

كشف لوكس جاتي عن إصابة والده هوجو جاتي حارس مرمي منتخب الأرجنتين بفيروس كورونا المستجد ال1ي اجتاح كل بلاد العالم خلال الفترة الأخيرة.





وتم احتجاز حارس مرمي الأرجنتين البالغ من العمر 75 عاما في أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد بعد التأكد من نتيجة الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بالفيروس.





وأكد لوكاس جاتي لشبكة (إنفوابي) أن والده مستاء قليلا لإصابته بالفيروس المستجد مضيفا أنه ينتظر تعافيه عما قريبا خصوصا وأن الحالة تتحسن يوما بعد يوم ونأمل أن ينتهي هذا الجنون.





وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد من 2696 حتى 3434 وفاة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء خلال هذه الفترة من 39673 حتى 47610 حالات.





جدير بالذكر أن جاتي لعب لعدد كبير من الاندية القوية خلال فترة الستينيات وحتي الثمانيات ابرزهم ريفر بليت وبوكا جونيورز.