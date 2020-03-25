إصابة حارس منتخب الأرجنتين بفيروس كورونا

كشف لوكس جاتي عن إصابة والده هوجو جاتي حارس مرمي منتخب الأرجنتين بفيروس كورونا المستجد ال1ي اجتاح كل بلاد العالم خلال الفترة الأخيرة.
وتم احتجاز حارس مرمي الأرجنتين البالغ من العمر 75 عاما في أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد بعد التأكد من نتيجة الفحوصات الطبية التي أثبتت إصابته بالفيروس.
وأكد لوكاس جاتي لشبكة (إنفوابي) أن والده مستاء قليلا لإصابته بالفيروس المستجد مضيفا أنه ينتظر تعافيه عما قريبا خصوصا وأن الحالة تتحسن يوما بعد يوم ونأمل أن ينتهي هذا الجنون.
جدير بالذكر أن جاتي لعب لعدد كبير من الاندية القوية خلال فترة الستينيات وحتي الثمانيات ابرزهم ريفر بليت وبوكا جونيورز.