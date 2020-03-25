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محافظات

محافظ المنوفية يكشف عدد الوافدين الجاري متابعتهم لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:34 م
صدى البلد
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محمد امين
صرح  اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية بأنه تم الانتهاء من متابعة 3595 حالة وافدة من الخارج من إجمالى 5679 حالة تم تسجيلهم على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة ، وجار متابعة 2084 حالة  بنطاق المحافظة ، لافتا إلى إتخاذ إجراءات مشددة تجاه القادمين وأتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة فى هذاالشأن ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المحافظة لمواجهة إنتشار الفيروس حفاظا على حياة المواطنين.


وأكد الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة أنه تم التأكد من الحالات عن طريق عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة اسبوعين  وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطاءهم الإرشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلى لهم ووضعهم تحت العزل الذاتى فى منازلهم بمتابعة كاملة ودورية فضلا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقى العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة أسمائهم والوصول إليهم.


والجدير بالذكر سبق وأن أصدر محافظ المنوفية قرارا رقم (637 ) لسنة 2020   بتشكيل لجان بكل مركز ومدينة  لتدعيم الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة لمتابعة القادمين من الخارج وذلك برئاسة مدير الإدارة الصحية وعضوية نائب رئيس المدينة وممثل من الطب الوقائي و2 من الاطباء المتخصصين وممثل من التضامن الإجتماعي وعدد من المتطوعين من العاملين بمديريات الخدمات.
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