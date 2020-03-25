أعلنت وزارة الصحة الإسرئيلية، اليوم /الأربعاء / أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا " المستجد ارتفع إلى 2170 حالة.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن السلطات الإسرائيلية طالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، فيما أغلقت المدارس والعديد من الشركات مما أدى إلى تسريح أكثر من خمسمائة ألف عامل وموظف حتى الآن.



وقالت الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مساء أمس /الثلاثاء/، وأن مفتشي البلديات سيقومون اعتبارا من اليوم بفرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية.

