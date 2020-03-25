التعليم: قرارات جديدة لحسم موقف امتحانات الإعدادية والثانوية والدبلومات وصفوف النقل بالتعليم الفني والشهادات الدولية.. شوقي: نحاول تفادي التجمعات الطلابية.. ونتعهد بألا يدفع أبناؤنا ثمن ظروف كورونا

وزير التعليم:

لو كان في يد الوزارة أي خطوة من شأنها تخفيف أي عبء على الطلاب لن تتأخر

نسعى لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل والتأكد من قانونيتها قبل إعلانها

الوزارة تناشد الرأي العام كله عدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا









حالة من القلق والترقب تسيطر حاليا على طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفني وطلاب صفوف النقل بالتعليم الفني وطلاب الشهادات الدولية والطلاب الدارسين بنظام "أبناؤنا في الخارج"، فجميع هذه الفئات الطلابية المذكورة تنتظر بتوتر شديد حسم مصير امتحاناتهم في ظل قرار استمرار مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.









من جانبه، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستصدر حزمة قرارات جديدة لحسم مصير امتحانات (الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - صفوف النقل بالتعليم الفني - الشهادة الإعدادية - أبناؤنا في الخارج - الشهادات الدولية)، وذلك خلال الأسبوع الجاري.









وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة لن تعاقب أي طالب في مصر على ظروف فرضتها عليه كورونا، مشيرًا إلى أنه لو كان في يد الوزارة أي خطوة من شأنها تخفيف أي عبء على الطلاب لن تتأخر.









وأضاف أن الوزارة تحاول حاليا أن تتفادى أي تجمعات طلابية في اللجان، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا، وستسعى الدولة لتقديم أفضل البدائل للطلاب في الظروف الحالية.













واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا: "نسعى لإيجاد الحلول المناسبة لجميع المشاكل والتأكد من قانونيتها وعرضها على الجهات المعنية قبل إعلانها رسميا".









وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تناشد الرأي العام كله عدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية يتم تداولها على السوشيال ميديا، قائلا: "لو عندي قرارات أو إجراءات جديدة هاعلنها بنفسي".













وأكد الدكتور طارق شوقي أن جميع قيادات الوزارة بذلوا مجهودًا كبيرًا خلال الأيام الماضية لتقديم حلول متعددة لتطبيق "التعلم عن بعد"، والذي استثمرت الوزارة فيه على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت للاعتماد عليه بسبب الظروف التي نمر بها حاليًا من تداعيات انتشار فيروس كورونا.



وقال إن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصري "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg



وأضاف أن هذا الموقع يضم محتوى علميا رقميا هائلا لجميع المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالي أكثر من 80 قاموسا ومعجما للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".



واستطرد: "إن أبناءنا الطلاب يستطيعون الدخول على المكتبة الإلكترونية من الموبايل أو الكمبيوتر بدون أي عوائق"، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت أيضًا بديًلا آخر وهو القنوات التعليمية والتي ستعمل على بث شرح المناهج على التليفزيون.



وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه تم أيضًا توفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة، حيث سيكون باستطاعة ما يقرب من 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة، وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والإجابة عن أسئلة الطلاب وإجراء الامتحانات online، وذلك عن طريق الرابط: https://edmodo.org



وتابع: "الأيام المقبلة ستشهد نشر العديد من الفيديوهات التي توضح لأبنائنا الطلاب كيفية استخدام المنصة الإلكترونية في التواصل، حيث سيتلقى الطالب من معلمه في الفصل الكود الخاص به للدخول إلى الفصل الافتراضي الخاص به لمتابعة التواصل مع معلم الفصل إلكترونيا".



كما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة عقدت اتفاقا مع الهيئة الوطنية للإعلام، ينص على إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة.



وقال وزير التربية والتعليم: "ستقدم هذه الدروس بجودة عالية علي القنوات التعليمية في أقرب فرصة".



وأضاف: "نفس الخدمة سيتم تقديمها أيضا لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل".



وأكد وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تناشد جميع طلاب المدارس في مصر، الاعتماد في هذه الظروف الحالية التي تمر بها مصر، على التعلم الذاتي الإلكتروني عبر المنصات التي أعلنت عنها الوزارة، بجانب متابعة القنوات التعليمية.





