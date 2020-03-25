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خلط الكحول والكلور يتسبب في مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:37 م
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة مها غانم مدير مركز السموم بجامعة الإسكندرية، علي خلفية مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنائها بسبب خلطة لتعقيم المنزل ضد كورونا، إنها حالة متكررة علي مدار السنوات، نتيجة خلط كلور مع كحول ، أو مواد خاطئة ببعض.


وأضافت الدكتورة مها غانم عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر 2" ، أن المشكلة تكمن في المواد السامة الناتجة من خلط مواد كيمائية خاطئة ببعضها.


وأشارت، إلي أن الخلط من الممكن أن يؤدي لتلوث في الكبد والكلي، وليس اختناق فقط.


وحذرت، من خلط الكلور بأي مادة أخري، غير المياه.


وتابعت: أن غاز الكلو الناتج عن الخلط، يمكن أن يؤدي لأذي كبير في العين وتهيج للجهاز التنفسي.
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