وزيرة الصحة تكشف أوجه صرف ميزانية مكافحة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص مليار جنيه، بشكل فوري، للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.









وأوضحت الدكتورة هالة زايد ، أن أوجه الصرف، تأتي لمستلزمات الوقاية والأدوية والعناية المركزة، وتجهيز المستشفيات، للتعامل مع فيروس.









وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه 100 مليار جنيه، للتعامل مع الأزمة.









وأعلن وزير الإعلام، الدكتور أسامة هيكل، أن الدولة على رأسها وزارة الصحة، تعمل على قدم وساق للسيطرة على فيروس كورونا.









وأوضح أن الدولة تعاني بشدة من الفيروس، وهناك جهود غير مسبوقة واحترازية، واستباقية للسيطرة على فيروس كورونا.









وقال: "على الجميع الالتزام بقرارات الحكومة، والالتزام بحظر التجوال".









وأكد أنه يتم إعلان الحقيقة كاملة وبشفافية، والأرقام المعلنة، بالتنسيق مع وزارة الصحة العالمية.





وبدأت منذ قليل فعاليات مؤتمر وزارة الصحة ووزارة الإعلام، بشأن آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.





وتم توزيع كمامات علي الحضور حرصًا على عدم انتشار العدوى.









يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 100 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 3 أجانب و9 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 80 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 100 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 36 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، ما عدا حالة لأجنبي، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطنة مصرية من محافظة الإسكندرية تبلغ من العمر 54 عامًا.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الثلاثاء، هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 402 حالة من ضمنهم 80 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و20 حالة وفاة.





وأكد مجاهد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور اى اصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.