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رياضة

بعد أوناجم وبنشرقي.. نجم مغربى جديد يقترب من الزمالك.. تقرير

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:20 م
بنشرقي وأوناجم
بنشرقي وأوناجم
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مجدي سلامه
كشفت بعض التقارير المغربية عن اقتراب نادي الزمالك من ضم لاعب الوداد المغربي وليد الكرتي لصفوف فريقه في الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المفترض أن يصبح هذا اللاعب ثالث اللاعبين الذين يحملون الجنسية المغربية حيث يمتلك النادي في صفوفه أشرف بنشرقي ، وأوناجم .

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية إلى وجود مفاوضات من جانب نادي الزمالك مع مسؤولي النادي المغربي من أجل الحصول على خدمات اللاعب وليد الكرتي صاحب الـ 25 عاما الذي يلعب في الخط الوسط الهجومي.

وأسردت أن إدارة الزمالك يرى أن فرص نجاح لاعبي شمال أفريقيا أكبر من أي جنسيات أخرى بسبب تقارب المستوى بين الدوريات المصرية والتونسية والجزائرية والمغربية بالإضافة إلى وجود حافز كبير لديهم لإثبات الذات.

وأضافت  أن عودة الجماهير وخاصة على المستوى القاري سيزيد من قدرة اللاعبين على التأقلم كما حدث مع بن شرقي وأوناجم بالتحديد وتألقهما بشكل كبير في المنافسات الأفريقية.

ويعد الكرتي من أبرز اللاعبين في تشكيل الوداد منذ عام 2013، وشارك في حوالي 212 مباراة سجل من خلالها 20 هدفًا في جميع البطولات ونجح في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017 والدوري المغربي في موسمين 2015/2016 و 2016/2017.



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