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كل الشكر للجنود المجهولين.. هالة زايد توجه رسالة إلى أبطال الأطقم الطبية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:25 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئاسة الوزراء على دعمهم للقطاع الطبي وتوجيه الشكر لهم على الدور الذي يقومون به في مواجهة فيروس كورونا.


وأضافت الدكتورة هالة زايد، في مؤتمر صحفي بشأن آخر تطورات فيروس كورونا، أن الأطقم الطبية أبطال، وبهم سوف نتمكن من الخروج من هذه المرحلة، مشددة على أن "ما يقوم به الأطباء ضريبة الجندي الذي يعمل في الموقع الميداني، ونحن نولي اهتماما كبيرا بصحة الأطقم الطبية وتأمينهم".


وأشارت إلى أنه تم إعلان صرف مكافآت للأطقم الطبية الذين لا يكلون ويتصدون بكل ما لديهم لمواجهة هذا الفيروس، ويستمرون في العمل بالرغم من الخطور عليهم من الإصابة بالفيروس.

 

وأكدت وزيرة الصحة، أنه تم تسجيل حالة وفاة وحيدة اليوم، ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة، بالإضافة إلى تعافي ١٣ حالة جديدة خرجوا من العزل.

 

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