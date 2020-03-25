مصاب بـ كورونا تسبب في عدوى 54 حالة.. الصحة: تحليل لأكثر من 25 الفا قادمين من الخارج

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم عمل تحليل لاكثر من 25 الف مواطن قادمين من الخارج، وتوصلنا منهم الي حالات تم عمل اللازم لها.





واضافت وزيرة الصحة، ان حالة مصابة بفيروس كورونا أعدت 54 حالة.









وقررت زايد، صرف العلاج ٣ أشهر من البان الاطفال والامراض المزمنة، مع غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات، وتوقيع الكشف من الوحدات الصحية مع امدادها بالادوية والمستلزمات الطبية.





وأشارت الي انه، يتم عمل شجره لحصر أعداد المخالطين.









ووجهت الوزيرة الشكر الي الرئيس السيسي ورئيس الحكومة لدعمهم وزارة الصحة، والاشادة بالفرق الطبية بالوزارة والمحافظات.









و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-









الحالات الجديدة:- 40





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 113









الوفيات الجديدة:- 1









عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 93









إجمالي الوفيات:- 21









إجمالي أعداد المصابين:- 442







