جامعة حلوان ترفع الحجب عن نتائج جميع الطلاب للفصل الدراسى الأول

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان رفع الحجب عن كافة نتائج الطلاب للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020 , السابق حجبها بكافة الفرق لكليات الجامعة بسبب عدم سداد المصروفات الدراسية .









أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إنه تم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى.









وأضاف رئيس الوزراء من خلال مؤتمر صحفى لبحث مستجدات فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، أن كل هذه القرارات مداها الزمنى أسبوعين و بالتوازى مع حظر حركة المواطنين سيتم إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من الساعة 7 مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا .









وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم غلق كافة المحال التجارية ابتداء من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى بما فيها بمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية من الساعه الخامسه مساءً الى السادسه لصباح اليوم التالى مع الغلق الكامل يومى الجمعه والسبت .









وتابع " مدبولى " هدفنا منع التجمعات موضحًا أن هذا القرار لن يسرى على المخابز والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية .









وأكد أنه سيتم غلق جميع المقاهي والكافيهات والنوادى الليلية واى مكان يقدم أنشطة التسلية والترفيه، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك غلق كامل لكل هذه المنشآت خلال هذه المدة .









ونوه إلى أنه سيستمر العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بخفض العاملين في أجهزة الدولة لمدة 15 يوم إضافية، لافتًا إلى أنه يستثنى من هذا القرار هم العاملون في المستشفيات ، موضحًا أنه سيتم تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما .













قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الى انه سيغلق امام الجمهور جميع المطاعم وما يماثلها من منشآت على أن يقتصر العمل بها على خدمة التوصيل الى المنازل فقط ، ان المادة الخامسة ستعلق تقديم جميع الخدمات التى تقدمها الوزارات والمحافظات مثل : الشهر العقارى والسجل المدنى وتراخيص العمل والبناء أو اى مصالح حكومية سيتم تعليقها بكامل خلال هذه الفترة .



