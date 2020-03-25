الصحة: صرف لبن الأطفال لمدة 3 شهور مقدما

قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إنه سيتم توزيع الألبان على الأطفال الرضع عن طريق وزارة الصحة لمدة ٣ شهور مقدما، وذلك منعا لخروج المواطنين في هذه الفترة الحرجة.









وناشدت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالوزارة، المواطنين بضرورة التزام المنازل، وعدم الخروج الا للعمل فقط، والعودة الي المنازل، لافتة الي أن هذا الامر يعتبر مسئولية المواطن في المحافظة علي نفسه وعائلته.





وأشارت الي انه، يتم عمل شجره لحصر أعداد المخالطين.





وأوضحت هالة زايد وزيرة، ان المستلزمات الطبية والرعايات المركزة هي اهم اوجه الصرف التي تنفق منها وزارة الصحة من المليار الجنيه التي خصصها الرئيس السيسي، للصحة.





ووجهت الوزيرة الشكر الي الرئيس السيسي ورئيس الحكومة لدعمهم وزارة الصحة، والاشادة بالفرق الطبية بالوزارة والمحافظات.

















و أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

















الحالات الجديدة:- 40





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 113









الوفيات الجديدة:- 1









عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 93









إجمالي الوفيات:- 21









إجمالي أعداد المصابين:- 442







