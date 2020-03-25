رسالة شكر وتقدير من الإفتاء لكل طبيب ومن يتحرى الدقة فى نشر الأخبار

وجهت دار الإفتاء المصرية، الشكر لجميع الأطباء والممرضين وكل من يمد يد العون للمحتاج فى ظل الظروف التى تواجهها البلاد من القضاء على هذا الوباء.





وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى كل طبيب وطبيبة، ‫إلى كل من يمد يد العون للمحتاج في هذا الوقت العصيب‬، ‫إلى كل مسؤول يخدم بكل صدق ولا يدخر جهدًا‬، إلى كل من يتحرى الدقة في نشر الأخبار ويتأكد من صحتها ومن مصدرها‬

‫جزاكم الله خيرًا وسدد خطاكم وأعانكم على قضاء حوائج الناس والمساعدة في القضاء على هذا الوباء. ‬





كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، برسالة شكر وتقدير إلى الممرضين والممرضات العاملين بالقطاع الطبي.