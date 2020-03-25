غرفة عمليات بنقابة البترول لمتابعة مستجدات كورونا داخل الشركات

تابع محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التي تشمل حظر التجوال وغيرها من القرارات التي يتم تنفيذها داخل قطاع البترول من توفير متطلبات العاملين داخل القطاع بعيدا عن مواعيد حظر التجول.





وأكد جبران أنه تم التواصل مع غرفة العمليات التي شكلتها النقابة العامة داخل المحافظات للوقوف على آخر المستجدات داخل الشركات والعمل علي سرعة حل وإزالة أي عوائق وتوفير ما يناسب عمال الورادى والحقول البرية والبحرية داخل مواقع العمل بما يتوافق مع ظروف العمل والعمال الذين أثبتوا جدارتهم ومساندة بلدهم وهذا ليس بجديد عن رجال قطاع البترول الجنود المجهوله.



