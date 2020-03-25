لتجنب زيادة الوزن في حظر التجوال.. 10 نصائح لتناول الطعام في نفس الوقت يوميا

مع فرض حظر التجوال هذه الأيام يخشى البعض من زيادة الوزن لعدم الحركة والبقاء فى المنزل لفترة طويلة وهو ما يجعل البعض يلجأ إلى تناول الطعام بكثرة.





اُجريت العديد من الدراسات وتوصلت إلى أن تناول الطعام في نفس الوقت يوميًا له فوائد عديدة للجسم أهمها حرق الدهون .





في بعض الأحيان يمكن أن تتخطى بعض الوجبات أو تتناولها في أوقات متأخرة، بالتالي سيصعب عليك تناول الطعام في نفس الوقت يوميًا.. ويتسبب هذا في تأثيرات سلبية على الصحة، ما يؤدي إلى تقليل فرص خسارة الوزن، كما يزيد من احتمالية الإصابة ببعض الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع الثاني.





أهمية تناول الطعام في نفس الوقت يوميا:





عند معرفة هذه الأسباب سوف تحفزك على تناول الطعام في نفس الوقت يوميًا :





رفع معدل حرق الدهون في الجسم:





- إن تناول الطعام بشكل غير متناسق يوميًا يؤثر على عملية التمثيل الغذائي ومعدل معالجة الدهون أو السكر والكوليسترول في الجسم





- وبمجرد تعطيل هذه العملية من خلال تغيير مواعيد الطعام وتناوله بشكل عشوائي كل يوم





- فسوف تزداد مخاطر زيادة الوزن وتصاب أعضاء الجسم بخلل في وظائفها





- لهذا ننصح بتناول وجبات الطعام في نفس الوقت يوميًا مما يساعد في زيادة معدل التمثيل الغذائي بالتالي تستطيع خسارة الوزن الزائد في الجسم

لتخفيف الشعور بالتوتر :





- في حال تناول الوجبات في أوقات مختلفة وليس وفقًا لجدول زمني منتظم يوميًا يزداد التوتر في الجسم ..





- مثال لنوضح أكثر عند تناول الإفطار في السابعة صباحًا في أحد الأيام وتتناوله في الساعة الحادية عشرة في اليوم التالي





يصاب الجسم بإرتباك نتيجة إفرازه لهرمون الكورتيزول المسبب للإجهاد والتوتر، وارتفاع نسبة الكورتيزول بالجسم يؤدي إلى زيادة مقاومة الانسولين

مما يمكن أن يسبب الإلتهابات ويزيد مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.





التحكم في الشهية:





جسم الإنسان يحتوي على ساعة داخلية تعطي إشارات بالجوع عندما يحين الموعد الخاص بتناول الطعام وعند تناول الطعام في نفس الوقت يوميًا فلن تشعر بالجوع بين الوجبات لأن الجسم يعتاد على هذه الأوقات وبالتالي لن تضطر لتناول كميات كبيرة من الطعام أما إذا اختلف هذا الوقت فسوف يزداد الشعور بالجوع لأن موعد الوجبة يأتي دون تناولها.





نصائح وطرق تساعد على تناول الطعام في نفس الموعد يوميًا من خلال بعض الطرق التالية :





- الاستيقاظ في نفس الموعد يوميًا :





عندما تستيقظ في نفس الموعد يوميًا فإنك ستضمن تناول وجبة الإفطار في نفس الوقت ينطبق هذا على باقي الوجبات مع الاستمرار سيصبح هذا نمطا حياتيا يوميا وستعتاد على تطبيقه بسهولة





- في حال الشعور بالجوع تناول الخضار والفواكه :





عند الشعور بالجوع في وقت مختلف عن موعد الوجبة ننصح بتناول ثمرة فاكهة أو خضار أو سلاطة فهذا يساعد في كبح الشهية حتى يحين موعد الوجبة.



