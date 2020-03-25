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أخبار البلد

تعقيم ميدان ومسجد الحسين لمنع تفشي كورونا.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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رنا أشرف- عمرو سيد
أقدم حزب مستقبل وطن اليوم على تعقيم ميدان الحسين ومسجد الحسين لمنع تفشى فيروس كورونا في ظل الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة.


ويعمل الحزب على تعقيم كثير من الاماكن بعد ارتفاع حالات الاصابة الى أكثر من 400 هالة وتوقف حركة الطيران إضافة إلى القرارات الجديدة التى أصدرها مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء امس.


تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا و يبدأ تطبيقها من اليوم الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسة مساء الى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.
تعقيم ميدان ومسجد الحسين لمنع تفشي كورونا.. صور
تعقيم ميدان ومسجد الحسين لمنع تفشي كورونا.. صور
تعقيم ميدان ومسجد الحسين لمنع تفشي كورونا.. صور
تعقيم ميدان ومسجد الحسين لمنع تفشي كورونا.. صور
تعقيم ميدان ومسجد الحسين لمنع تفشي كورونا.. صور
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