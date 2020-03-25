55 ألف مصاب.. أمريكا تسجل ارتفاعا رهيبا في أعداد إصابات ووفيات كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع هائل في إعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد.





وقالت الجامعة إن عدد الإصابات في الولايات المتحدة بلغ 55.243 إصابة.





وسجلت الولايات المتحدة اليوم 11060 حالة إصابة، و202 وفاة.





فيما وصل عدد الوفيات إلى 802 حالة إثر إصابة بفيروس كورونا المستجد.





ويطلب البيت الأبيض من أي شخص غادر مدينة نيويورك مؤخرًا أن يقوم بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا.





وكانت الولايات المتحدة سجلت أمس الثلاثاء، 600 وفاة بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 44,183 حالة.



