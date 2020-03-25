AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإنسانية قبل كرة القدم | فريق ألماني يتنازل عن راتبه لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:56 م
يونيون برلين الألماني
يونيون برلين الألماني
Advertisements
حسن العمدة
وافق لاعبو فريق يونيون برلين الألماني التنازل عن رواتبهم لتحدي تداعيات ومواجهة فيروس كورونا فى ألمانيا.

ونشر نادي يونيون برلين بيانا رسميا عبر موقعه يفيد بتنازل اللاعبين عن رواتبهم مع تخفيض رواتب المديرين والموظفين للعمل لوقت قصير.

وصرح ديرك زنجلر رئيس نادي يونيون برلين، ان هذه ظروف استثنائية علينا التعامل معها، هدف نادينا كرة القدم.

وتابع ، إذا توقفت عن الوجود ستلمس جوهر وجودنا، وعملت الإدارة والموظفون واللاعبون بجد الفترة الأخيرة لضمان النجاح في الدوري الألماني.

وشدد رئيس النادي ، علي ان جميع المواطنين تخلوا عن الكثير من المال للتغلب على هذه الأزمة معا، ونيابة عن إدارة النادي بالكامل أود أن أشكرهم على دعمهم وسوف نتغلب على التحديات المقبلة.

واختتم ديرك زنجلر، تصريحاته، انه كان واضحا أننا سنواجه تحديات الفترة المقبلة، وهدفنا تجاوز تلك الأزمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانفراجة المالية.. مرتضى منصور يعد موظفى الزمالك بصرف رواتبهم الشهرية المتأخرة

الإعلان عن أول لاعب مصاب بفيروس كورونا في الدوري الألماني

إصابة جديدة بـ كورونا في الدوري الألماني.. تفاصيل

يوم سيئ على كرة القدم .. 11 حالة إصابة بفيروس كورونا في ليلة واحدة

بلدية المحلة يغلق أبواب النادي ١٠ أيام.. وإلزامه بدفع الرواتب

لفتة رائعة من لاعبي غلادباخ بسبب كورونا

ترشيحاتنا

رسميًا.. النقل تعلن مواعيد القطارات الجديدة بعد إعلان حظر التجول

كورونا في أسيوط.. تعرف على العدد الحقيقي للمصابين بالفيروس حتى الآن

تريند الفن.. تعليق ناري من عمرو يوسف على علاقة ياسمين عبد العزيز بـ العوضي.. وبعد فضح زوجة قصي خولي له.. تصرف غريب من النجم السوري

كورونا ونهاية العالم .. بشرى سارة عن مستقبل الفيروس

وزير الإعلام: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا فى مصر إلى 442 شخصا.. فيديو

صحيفة إنجليزية تحمل خبرا سارا لـ الأهلي بشأن رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوافيرة تلجأ إلى فكرة جنونية لتجنب الإصابة بعدوى كورونا أثناء عملها.. شاهد

رسام منياوى يسرق الاضواء من نجوم الفن والرياضة عن كورونا..هكذا

لم تكن تعاني مشاكل صحية .. فيروس كورونا ينهي حياة شابة عشرينية في بريطانيا