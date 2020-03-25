الإنسانية قبل كرة القدم | فريق ألماني يتنازل عن راتبه لمواجهة كورونا

وافق لاعبو فريق يونيون برلين الألماني التنازل عن رواتبهم لتحدي تداعيات ومواجهة فيروس كورونا فى ألمانيا.





ونشر نادي يونيون برلين بيانا رسميا عبر موقعه يفيد بتنازل اللاعبين عن رواتبهم مع تخفيض رواتب المديرين والموظفين للعمل لوقت قصير.





وصرح ديرك زنجلر رئيس نادي يونيون برلين، ان هذه ظروف استثنائية علينا التعامل معها، هدف نادينا كرة القدم.





وتابع ، إذا توقفت عن الوجود ستلمس جوهر وجودنا، وعملت الإدارة والموظفون واللاعبون بجد الفترة الأخيرة لضمان النجاح في الدوري الألماني.





وشدد رئيس النادي ، علي ان جميع المواطنين تخلوا عن الكثير من المال للتغلب على هذه الأزمة معا، ونيابة عن إدارة النادي بالكامل أود أن أشكرهم على دعمهم وسوف نتغلب على التحديات المقبلة.





واختتم ديرك زنجلر ، تصريحاته، انه كان واضحا أننا سنواجه تحديات الفترة المقبلة، وهدفنا تجاوز تلك الأزمة.



