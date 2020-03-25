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أخبار العالم

كنيسة القيامة فى القدس تغلق أبوابها بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:10 م
كنيسة القيامة
كنيسة القيامة
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قسم الخارجي
أعلنت كنيسة القيامة فى القدس غلق أبوابها لمدة إسبوع تجنبا لمخاطر فيروس كورونا المنتشر فى العالم خلال الوقت الحالى .

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى التضامن الدولي في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأكد جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أنه من الضروري أن يستعد العالم لإجراءات أشد لمواجهة كورونا.

وأشار إلى أن هذا هو وقت التضامن العالمي للتصدي لكورونا، موضحا أن تفشي الفيروس تسارع خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم بعد تسجيل 41.712 ألف حالة  جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس التاجي حتى صباح اليوم ، 424.114 ألف مصابًا، بينما وصلت أعداد الوفاة حول العالم إلى 18.930 ألف حالة وفاة، بحسب ما ذكر Worldometers.

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