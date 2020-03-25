استجابة لـ صدى البلد.. تنظيم عمليات صرف رواتب الموظفين من ماكينات الصرافة في البحيرة

أكد محمد سويسه مدير فرع بنك مصر بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة تقديم كافة التسهيلات لصرف رواتب الموظفين والمعاشات ومنها تنظيم عمليات الصرف من ماكينات " ATM" ودخول البنك بالدور .









وذلك فى إطار اتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.









وأشاد مدير فرع بنك مصر بايتاى البارود بمشاركة قوة من مركز الشرطة ، ومحمد كجك رئيس مدينة ايتاي البارود، ومجموعة موظفي مجلس المدينة فى تنظيم طوابير المواطنين أمام ماكينات الصرافة ولباقى العملاء أمام باب البنك لصرف مستحقاتهم المالية لافتًا إلى الاستعانة بعدد كاف من الكراسى لجلوس كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وغير القادرين على الإنتظار أمام البنك.





جاء ذلك فى استجابة سريعة لما نشر "بصدى البلد" صباح اليوم الأربعاء تحت عنوان "رعب ماكينات الصرافة.. الزحام يطيح بجهود الدولة الاحترازية لمنع انتشار كورونا رغم خطورة الوباء.. صور".









وكانت حالة من الهلع والرعب سادت بين الموظفين أثناء قيامهم بصرف رواتبهم من ماكينات الصرافة بسبب الزحام الشديد مما يعد بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين وذلك وسط حالة من اللامبالاة من المسئولين. كاميرا" صدى البلد" ترصد التزاحم الشديد على ماكينات الصرافة أمام أحد البنوك وأثناء دخول البنك دون أى تنسيق من الأجهزة المعنية.





وفى إطار ذلك دشن مجموعة من شباب مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة حملة لتعقيم وتطهير الشوارع والمناطق والمنشآت الحيوية وللتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد ولتوعية المواطنين من خطورة الزحام على ماكينات ATM لصرف الاموال.

وأكد على رجب حمد أحد المشاركين فى المبادرة أنه تم تقسيم العمل بين الجروب على هيئة ورديات وتمكنوا من تعقيم جميع شوارع المدينة والمنشآت حكومية والسنترالات ومداخل العمارات والتكاتك وكل المناطق التى تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين.









ومن جانبه وجه مصطفى رجب على رسالة للشباب بدائرة المحافظة بضرورة المشاركة الشعبية والمجتمعية فى ظل الأزمة التى تمر بها البلاد مطالبًا بتبرع مجموعة من الشباب للوقوف بجوار ماكينات الصرافة وتعقيمها وتوزيع جوانتي على المواطنين وتنظيم عمليات صرف الرواتب من مكاينات الصراف للوقاية من فيروس كورونا.





فيما تقدم محمد محمود رضا مهندس باقتراح مؤقت لحل أزمة التكدس على ماكينات الصرافة وهو تسليم الموظفين رواتبهم بداخل جهات عملهم بصفة مؤقتة حتى تنتهى أزمة كورونا وذلك للقضاء على الزحام وحماية المواطنين ووقايتهم من انتشار الفيروس.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة وجه بتوزيع ماسكات وجوانتيات طبية على المواطنين المترددين على ماكينات الصراف الآلي "ATM" ومكاتب البريد ، بالتزامن مع توقيت صرف المرتبات الشهرية للعاملين بالدولة مشيرًا إلى استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والشوارع العامة ، وأماكن التجمعات ، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتوعية ، والتنسيق مع أجهزة المحافظة .









وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة قيام المحاسب محمد خميس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور يقود فريق عمل من العاملين بمجلس المدينة ومبنى المحافظة للقيام توزيع جوانتيات طبية على المواطنين، و المترددين على ماكينات الصرافة ومكاتب البريد كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا.



