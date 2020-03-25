ترامب يجتمع مع رؤساء ووزراء أغنى دول العالم

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، اليوم الاربعاء، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رؤساء ووزراء أغنى دول العالم غدا الخميس، في محاولة لتطوير مسار عالمي لمحاربة الفيروس التاجي الجديد (COVID-19).





وقال "جيدلي" اليوم، إن "الرئيس دونالد ترامب سيشارك في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة مجموعة العشرين غدًا كجزء من الجهود الجارية لتنسيق الاستجابة الدولية لوباء الفيروس التاجي".





وحتى ظهر الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 435 الف شخص في 171 دولة مع اقتراب عدد القتلى العالمي من 20000 ، وفقا لجامعة جونز هوبكنز.



