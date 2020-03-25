الشوارع خالية.. مواطنو كفر الشيخ يلتزمون بقرار حظر التجول

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، التزامًا كبيرًا من أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي، بقرار الغلق في تمام الخامسة مساءً، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
يأتي هذا في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الجهات الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
وحرص رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مأموري المراكز ورؤساء النقاط الشرطية بمتابعة غلق المحال والمطاعم وكافة الأنشطة التجارية في الموعد المحدد، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.
والتزم المواطنون بقرار الحظر، من خلال مكوثهم في منازلهم، حتى خلت الشوارع من المارة، تنفيذًا للتعليمات الحكومية التي تهدف إلى الحرص على سلامة صحة المصريين ومجابهة فيروس كورونا المستجد.