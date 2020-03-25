الشوارع خالية.. مواطنو كفر الشيخ يلتزمون بقرار حظر التجول

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم، التزامًا كبيرًا من أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي، بقرار الغلق في تمام الخامسة مساءً، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





يأتي هذا في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تقوم بها الجهات الحكومية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.



