6 خطوات للنجاة.. الصحة العالمية تكشف سبب نجاح الصين فى السيطرة على فيروس كورونا

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن هناك 6 نقاط يجب الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا، منها الالتزام بالمنازل وعدم النزول الا فى الضرورة، موضحًأ أن هناك دولا قامت باتخاذ إجراءات صارمة فى البداية وبعد ذلك تم السيطرة على الفيروس، مؤكدًا أن الصين تعتبر خير نموذج فى اتخاذ الإجراءات الصارمة.





وأضاف خلال مؤتمر صحفى أن هناك 600 حالة مصابة بفيروس كورونا فى الهند وعلى الهند العمل مثل الصين، للحد من انتشار الفيروس.





وكشف أن هناك بعض الدول لا تستطيع تقديم العلاج للمواطنين فى المستشفيات، وطالب من الجميع بتنفيذ التعليمات لكى نستطيع القضاء على وباء كورونا.





وأوضح أن المنظمة لديها مسئولية دولية فيما يخص انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن المنظمة تقدم الدعم لجميع الدول ذات الدخل المتوسط، وأن المنظمة لديها مكاتب في كل دول من الدول الأفريقية، موضحًا أن هناك فرقا من المنظمة تقدم الدعم الصحي .





وكشف أن هناك معامل متحركة وتقوم بتعليم الأطباء فى الدول بالتعامل مع الفيروس، وكشف أن كل الدول تحتاج الدعم ونعمل على دعمهم،





وأكد أن فيروس كورونا تسبب فى وفاة أكثر من 19 ألف روح حوال العالم.





وأكد أن جميع الدولة قامت باتخاذ إجراءات غير مسبوقة سواء فى مجال التعليم أو الرياضة، موضحًا أن الدول تسعى لتخفيف حدة هذا الوباء.