من المنزل.. زيارة افتراضية مجانية للمتاحف.. تفاصيل

أضافت وزارة الثقافة على موقعها الرسمى، خدمة مجانية، تسمح باجراء زيارة لعدد من المتاحف الوطنية، الى جانب مجموعة ضخمة من اعمال اكثر من 50 فنانا تشكيليا، بالاضافة الى مختارات من اصدارات المركز القومى للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية بصيغة pdf، فى اطار المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك" التى أطلقتها الوزيرة الدكتورة ايناس عبد الدايم، للمساهمة فى تنفيذ اجراءات الدولة الاحترازية.





وأكدت وزيرة الثقافة، استمرار جهود نشر الوعى بين أبناء الوطن، خاصة الشباب والاجيال الجديدة ، وجذب محبى الابداع بمختلف صوره ، من خلال اثراء المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك".





وأشارت إلى ان المبادرة تقدم هدية لمحبى الفنون الجميلة من خلال المحتوى الفني لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور تتمثل فى توفير زيارة افتراضية لعدد من المتاحف الوطنية التى تضم كنوز المقتنيات الثمينة والنادرة بشكل بانورامى .





وأوضحت انه تم تحميل أعمال فنية متنوعة لأكثر من 50 فنانا تشكيليا، حيث يمكن لزوار الموقع الاطلاع على الكثير من المدارس والتوجهات فى هذا المجال.





وتابعت ان الدعوة لزيادة الحصيلة المعرفية متواصلة حيث تم تزويد الموقع بمجموعة ضخمة من اصدارات المركز القومى للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل تضم نخبة من المؤلفات العالمية التى تم تحويلها الى اللغة العربية ومختارات من اصدارات دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسي تتناول ملامح التراث وتاريخ مصر.