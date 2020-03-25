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اقتصاد

رغم الفزع من كورونا.. هذه أسباب انتعاش الأسهم الأمريكية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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محمد صبيح
قال محمد زيدان كبير محللي ثينك ماركتس الإنجليزية بالشرق الأوسط إن الأسهم الأمريكية ارتفعت رغم مخاوف انتشار كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل إعلان ترامب ضخ أكبر حزمة مالية لدعم الاقتصاد الأمريكي تصل ل تريليوني دولار.

وأضاف زيدان ل صدى البلد، أن الأسواق الأمريكية تحفزت لإعلان ترامب عن الحزمة المالية وصعدت لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة من الانخفاضات الحادة والتي لم تُعوض حتى الآن.

وقال زيدان قد تدعم الحزمة المالية السوق الأمريكي على المدى القريب ولكن لازال السوق حذر من مخاوف انتشار كورونا وحالة الفزع العالمي بسبب الوباء.

وواصلت الأسهم الأمريكية اليوم انتعاشها القوي الذي بدأ الجلسة السابقة مع توصل الساسة في واشنطن إلى اتفاق على حزمة تحفيز بتريليوني دولار من أجل مساعدة الشركات وملايين الأمريكيين المتضررين من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وفتح مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا 10.44 نقاط بما يعادل 0.43 % ليصل إلى 2457.77 نقطة، وزاد مؤشر "داو جونز" الصناعي 345.43 نقطة أو 1.67% مسجلا 21050.34 نقطة، وأضاف مؤشر "ناسداك" المجمع 3.50 نقاط أو 0.05 % إلى 7421.36 نقطة.
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