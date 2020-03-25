أسعار الذهب تتهاوى في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات

أسعار الذهب

سعر الذهب



سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم،الأربعاء 693 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.



وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 792 جنيها إلى 797 جنيها .



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 ما بين 726 جنيها إلى 730 جنيها



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 594جنيها إلى 597 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 462 جنيها إلى 465 جنيها .



تتراوح سعر الجنيه الذهب5544جنيها إلى 5576، يزن 8 جرامات

.



وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

انخفضتخلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25-3-2020 ليسجلللجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو693 جنيهًا بعد أن كان يسجل 705 جنيهات، ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.