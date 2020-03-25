مسابقات وعروض ترفيهية.. هكذا شجعت إدارة الوافدين بالتعليم العالي على الالتزام بالجلوس في المنزل

أطلقت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض المسابقات الترفيهية للطلاب وإذاعة بعض الفيديوهات للترفيه عنهم من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في محاولة منها التخفيف من وطأة الجلوس في المنزل لفترات طويلة وللتشجيع على تنفيذ قرار الدولة بحظر التجوال.





و قدمت الإدارة مسابقة للرسم وأخرى للغناء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موضحة أن الرسم الذي سيعرض على الصفحة وصاحب أعلي تصويت سيفوز بجوائز عينية قيمة، على أن يكون أخر ميعاد لإرسال الرسومات سيكون 31/03 الساعة 2ظهرا وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظهرا .





حيث نشرت الصفحة الرسمية الإدارة العامة للوافدين منشور عبر موقع فيسبوك قالت فيه: "قاعدة البيت مش يعني حبسة.. قاعدة البيت حماية لك ولغيرك.. إنت عندك طاقة وإمكانيات مش عند أي حد...وكمان عندك أفكار تفوق أي حد. عبر عنها برسمك وأدخل مسابقة الرسم اللي عملناها لك. برسمك عبر عن اللي في نفسك".





واستكملت : "تقدر تعرض رسمك علي الصفحة والرسم صاحب أعلي تصويت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة. أخر ميعاد لإرسال الرسومات هيكون 31/03 الساعة 2ظ وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظ. خلي أصحابك وعائلتك كلهم يصوتوا لك زتكون إنت الفائز" .





وأشارت الإدارة إلى أن : "المواضيع المقترحة للمسابقة: عيد الأم – كورونا غير شكل العالم – ألام وأحلام الشعوب #إحنامعاك وإنت في بيتك #خليك في بيتك خليك في_أمان".





وعن مسابقة الغناء قالت: "علي صوتك بالغني – خلي صوتك يوصل بعيد, خليه يوصل للسما. ما تستسلمش صوتك هو الأمل للعالم. صوتك هو نغمة ولحن جميل. لو عندك موهبة الغناء...إشترك في المسابقة ...ممكن تكون أنت الفائز".​





واكدت أن الطالب سينشر مقطع من أغنية بصوتك علي الصفحة و صاحب أحلي صوت هو اللي يحصل علي أعلي نسبة تصويت سيفوز بجوائز عينية قيمة على أن يكون أخر ميعاد لإرسال المقاطع الصوتية هيكون 31/03 الساعة 2 ظهرا وأخر ميعاد للتصويت يوم 02/04 الساعة 2 ظهرا





كما قالت : "متخليش قاعدة البيت مملة لأننا النهاردة هنقضيها مع بعض مع احلي عروض دار الأوبرا المصريه عرض "الليلة الكبيرة " لايف على قناة اليوتيوب الساعة 9 مساءا، احنا معاك في كل الأوقات .. انت مش لوحدك".



