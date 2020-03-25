اتفاق سعودي أمريكي لاحتواء فيروس كورونا

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، بشأن تفشي فيروس كورونا.





وقال بومبيو على تويتر الأربعاء: "اتفقنا على ضرورة أن تعمل كل الدول سويًا لاحتواء الوباء".





كما أضاف: "تحدثت إلى الأمير محمد بن سلمان عن تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة".





إلى ذلك شدد بومبيو قائلًا: "ممتنون للشراكة السعودية في مواجهة التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني".





يشار إلى أن قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تعقد في السعودية الخميس لمناقشة جهود مكافحة كورونا.



