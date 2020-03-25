رئيس اتحاد الريشة الطائرة: توقعت تأجيل الأولمبياد.. وسنعمل على إعداد اللاعبين

أكد هشام التهامي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 حتى صيف 2021 للوقاية من فيروس كورونا، هو قرار جيد وفي توقيته.





وأوضح رئيس اتحاد الريشة الطائرة أنه كان يتوقع التأجيل بسبب تفشي الفيروس بالصين وأوروبا، وذلك بفضل خبراته في عالم الطيران المدني.





وقال "التهامي" إن سلامة اللاعبين أهم كثيرا من إقامة أي محفل عالمي.





وأضاف، أنه سيعمل مع مجلس إدارته على تجهيز خطة بديلة لإعداد اللاعبين بشكل جيد استعدادًا للأولمبياد لاسيما أننا كنا اقتربنا من صعود الثلاثي "هادية حسني - أدهم حاتم - ضحى هاني" كزوجي مختلط وكزوجي للسيدات.



