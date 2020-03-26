إنابة محام بدون توكيل خاص.. النقض توضح الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها مدي صحية وبطلان إنابة محام زميل له في الحضور عنه أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضى دون ‏توكيل خاص.





جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت المادة ٥٦ من قانون المحاماة رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ تجيز للمحامى أن ينيب عنه في الحضور أو المرافعة أو في غير ذلك من إجراءات التقاضى محاميًا آخر تحت ‏مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله هو ما يمنع ذلك، وكان توقيع أو تقديم ‏صحيفة الطعن بالنقض من إجراءات الطعن فمن ثم يجوز للمحامى المقبول أمام محكمة ‏النقض أن يوقع على صحيفة الطعن بالنقض نيابة عن المحامى وكيل الطاعن دون حاجة ‏إلى تقديم سند بوكالة المحامى الذى وقع الصحيفة من محامى الطاعن طالما أن توكيل هذا ‏الأخير لا يحظر عليه إنابة غيره. لما كان ذلك، وكانت صحيفة الطعن الماثل موقعة من ‏الأستاذ / ياسر البسيونى السيد شومان المحامى وهو مقبول أمام محكمة النقض نيابة ‏عن الأستاذين / أبو الفضل حسنى أبو الفضل وجمال جابر أحمد القاصد المحاميين ‏الموكلين من الشركة الطاعنة بتوكيل عام رقم ٢٧٢ ل لسنة ٢٠١٤ توثيق السيدة زينب ‏مودع لا يتضمن حظرًا عليهما في إنابة غيرهما من المحامين، فإن الدفع يكون على غير ‏أساس.‏



