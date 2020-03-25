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محافظات

استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:37 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
قاد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة مساء اليوم الأربعاء حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم شوارع وميادين مدينة دمنهور بالتزامن مع حملات مماثلة انطلقت فى نفس التوقيت بجميع المراكز والمدن بداية من اللحظات الاولى لحظر التجوال وغلق جميع المحالات ذلك فى إطار تفعيل قرارات رئيس الوزراء 

التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشملت الأعمال رش وتعقيم وتطهير الشوارع والاسوار والارصفه وجذوع الأشجار ولوحات الإعلانات و الأعمدة و صناديق القمامة وأماكن إنتظار المواطنين وواجهات المحلات والمنازل وامام البنوك وماكينات الصراف الالى بمشاركه الوحدات المحلية ومديريات الصحة والزراعه والطب البيطري وشركة المياه وادارة البيئة  يأتي ذلك بالتزامن مع تطبيق حظر انتقال المواطنين بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم 

واشار المحافظ فى بيانا الى  إضافة ١٤ ماكينه رش جديدة لتدخل الخدمه لتعمل جنبا إلى جنب مع المعدات الحالية حيث تم رش شوارع عبد السلام الشاذلى والجمهورية وميدان الاوبرا ومتفرعاتهم  وتتوجه جميع الفرق الآن إلي رش جميع الشوارع والطرق بمدينة دمنهور وتستمر الحملة حتي الساعات الأولى من صباح غدا الخميس الموافق 26/3/2020 قبل انتهاء حظر التجول مع جهود مماثلة بشوارع مدن ومراكز المحافظة وذلك بالتزامن مع جهود الشرطه والوحدات المحلية للتأكد من التزام المواطنين بكافة القرارات الخاصة بحظر التجول وغلق المحلات في المواعيد المقررة.


أكد اللواء آمنه على بدء تنفيذ كافة القرارات الخاصة بالإغلاق وحظر التحرك خلال المواعيد المحددة بجميع مراكز ومدن المحافظة ، مشيرًا أن تلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة ، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وللحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم .

وشهدت الشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، منذ السابعة مساءً وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم  ، ويستمر حظر تجوال الحركة حتى السادسة صباح غدًا الخميس.

ويناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام والبقاء بالمنازل وتجنب النزول للشوارع وتنفيذ كافة الارشادات التوعوية وذلك حرصا علي صحتهم وسلامتهم.
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
استغلالاً للحظر.. محافظ البحيرة يقود حملة لتعقيم وتطهير دمنهور.. صور
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