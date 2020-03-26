يارا: ابتسم ليس بالضرورة فرحا وإنما ثقة وتفاؤل

حثت الفنانة يارا، جمهورها على البقاء في المنزل، حفاظا على أنفسهم، وتجنبا العدوى بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد.





نشرت يارا، صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، وعلقت " إبتَسِمْ لَيْسَ بالضّرورةِ فَرَحًا، وَإنّما ثقة وتفاؤلًا بأَنَّ الله لَنْ يُخَيّب ظَنّك الجَميل .. نمتوا🙄؟؟؟ #خليك_بالبيت #يارا_لوفرز #يارا".





يذكر أن الفنانة يارا، قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وكان منها "ما بعرف"، و"بيت حبيبي"، و"صدفة"، و"ما يهمك"، و"خذني معك"، معذبني الهوى، وغيرها من الأعمال .



