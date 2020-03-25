إنبي يكشف حقيقة منافسة الأهلي والزمالك على ضم محمود جاد

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك مع حارس الفريق محمود جاد.





وكانت أنباء ترددت عن اهتمام الأهلي والزمالك بمحمود جاد، بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة.





وقال محمد خلال تصريحات لبرنامح "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت": "بالنسبة لمحمود جاد ومفاوضات الأهلي والزمالك؟ كل نادي يحاول أن يجهز نفسه، واللاعب فورمته جيدة".





وأضاف: "حلمي طولان (المدير الفني) يعتمد عليه، ونتفاجأ أن أندية تطلب منا أنها تحتاج إلى الحارس الأساسي لدينا، لأن عندها أزمة في هذا المركز، لن أذكر أسماء أندية ولكن لم تحدث مفاوضات رسمية بشأنه".





وأردف: "نحن على تواصل يومي مع اللاعبين، وحلمي طولان يلزمهم ببعض التدريبات البدنية، ولكن بالتأكيد الموضوع مختلف لو اللاعب خاض هذه التدريبات أمامك حتى لا يتكاسلون، ونأمل أن تزول هذه الغمة".





وواصل: "إذا توقف الدوري، شهر ونصف آخر أرى أن يُستكمل الدوري حتى لو سيتم ضغطه، لأن خسائر الأندية ستكون كبيرة جدًا، خاصة مع تأجيل الأولمبياد، وبالتأكيد اتحاد الكرة يضع سيناريوهات، ولكنهم للأسف لا يمتلكون القرار لأنه قرار دولة".



