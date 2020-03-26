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اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 26 - 3 - 2020

الخميس 26/مارس/2020 - 06:43 ص
سعر الدرهم الاماراتي
سعر الدرهم الاماراتي اليوم
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أحمد علام
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:


سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر  اليورو = 3.99 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.31 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.23 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.085 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.58 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.18 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.45 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 30.31 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي
 
سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي 14.96 جنيه سوداني

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

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