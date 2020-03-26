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المتحدث باسم مترو الأنفاق: أول قطار السادسة صباحا وآخر قطار من حلوان الساعة 5 مساء ..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 01:27 ص
احمد عبد الهادى
احمد عبد الهادى
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إبراهيم القادري
قال أحمد عبد الهادى، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إن وزير النقل وجه بتكثيف حركة المترو من الساعة 3 عصرا حتى الساعة الخامسة، مطالبًا بخروج الموظفين في أوقات قبل هذه المواعيد لعدم حدوث كثافات.



وأضاف "عبد الهادي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أننا نقوم بدفع قطارات إضافية في المحطات المزدحمة لسرعة نقل الركاب وحتى لا يحدث تكدس بينهم.



وأوضح عبد الهادى، أنه تم الدفع بـ 8 قطارات إضافية في الخط الأول والثاني لتخفيف الركاب، مناشدا "يجب النزول قبل مواعيد الحظر بساعة واحدة على الأقل".



وتابع أن المترو يعمل من الساعة 6 صباحًا، وآخر قطار سيكون من حلوان الساعة 5 مساءً. 

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