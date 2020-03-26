محافظ الشرقية: حملات مكثفة على المحال وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين ..فيديو

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية ، إن هناك حالة واحدة أصيبت بفيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لها، وكذلك إجراء التحليل للمخالطين لها، وجميعهم نتائجهم سلبية.









وأضاف ممدوح غراب، أثناء لقائه مع مراسل برنامج "علي مسئوليتي" الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى علي قناة "صدى البلد"، أن هناك عربات يتم خروجها لطمأنة الجميع، كما أن رؤساء المراكز يفتحون مكاتبهم للرد على تساؤلات المواطنين، متابعًا "وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتعامل باحترافية مع المواطنين لطمأنتهم على مدار اليوم".









وأوضح ممدوح غراب ، أننا لا نريد أن نصل إلى مرحلة الذعر ونقدر حجم خطورة المرض، كما أننا جميعا على قدر المسئولية، مشيرا إلى أن هناك غرامة تقدر بـ 20 ألف جنيه على المحال المخالفة لقرار الإغلاق.









وتابع أن المحافظة تلتزم التعليمات وتم إغلاق 349 محلا مخالفا، كما سيتم توجيه حملات مكثفة من التموين على المحال لمتابعة التزام التجار بالأسعار.



