أخبار التوك شو.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع سيارة صدى البلد خلال حظر التجول؟.. والصحة العالمية تكشف سبب نجاح الصين في السيطرة على فيروس كورونا









قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن هناك 6 نقاط يجب الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا، منها الالتزام بالمنازل وعدم النزول الا فى الضرورة، موضحًأ أن هناك دولا قامت باتخاذ إجراءات صارمة فى البداية وبعد ذلك تم السيطرة على الفيروس، مؤكدًا أن الصين تعتبر خير نموذج فى اتخاذ الإجراءات الصارمة.

















عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، لقطات مصورة من جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال في أرجاء الجمهورية.





وجاء فى الفيديو تعامل الأجهزة الأمنية مع سيارة صدى البلد التى كانت تسير فى الشوارع لرصد حالة الحظر، وظهر فى الفيديو أن أجهزة الأمن قامت باستيقاف السيارة والتأكد من أنها تابعة لقناة صدى البلد وتم السماح لها بالمرور.

















أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رجل الأعمال والصناعة محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمر باتخاذ إجراءات صارمة من الحفاظ على أرواح العاملين لديه في كافة المؤسسات التي يملكها، مشيرا إلى أن هناك أعمال تطهير وتنظيف دائمة في كل مكان لدرجة كبيرة جدا.





أضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين أول المصريين الذي يطلقون مبادرات للحفاظ على المصريين، لافتا إلى أن له منا كل الاحترام والحب والتقدير على مواقفة التي لا تعد ولا تحصى.

























قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، إن محافظة القاهرة اتخذت خطوات لمنع الأسواق وكذلك بعض المحافظات الأخري ، مناشدا الجميع بعدم الالتزام بعدم الذهاب لتجنب حمل الفيروس .





وأعرب "سعد" في مداخلة هاتفية عبر قناة مصر الأولي ، عن سعادته بالالتزام من قبل المواطنين بحظر التجول ما يعني ادراك المواطنين لخطورة الفيروس ، مضيفا أن الاجراءات بدأت تؤتي ثمارها .

























قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما حدث اليوم بالمترو من ازدحام يضرب بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة عرض الحائط وسيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتجنب تكرار ذلك مرة أخرى.





وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية عبر قناة مصر الأولي، أن سبب الازدحام بالمترو هو حرص المواطنين على ارتياد آخر قطار قبل بدء تنفيذ حظر التجول.





أحمد موسى يناشد وزير الداخلية تسهيل حركة الأطقم الإعلامية والصحفيين الحاملين لخطاب رسمي

ناشد الإعلامي أحمد موسى، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق تسهيل حركة الأطقم الإعلامية الحاملين لخطاب رسمي من القنوات الفضائية.

وقال "أحمد موسى" خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن هناك تنسيقًا بين وزير الإعلام والداخلية بخصوص الطواقم الإعلامية بخطاب موقع للتعامل مع الأكمنة في الطرق خاصة الصحفيين والعاملين في القنوات.







رامي رضوان يهاجم وزيرة الصحة ..اعرف السبب



قال الإعلامى رامى رضوان، إن مؤتمر وزيرة الصحة اليوم الدكتورة هالة زايد ووزير الإعلام أسامة هيكل، للحديث عن اخر تطورات فيروس كورونا المستجد كان مزدحما بالصحفيين.

وأضاف الإعلامى خلال تقديمه برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دى إم سي" ، أن "المنظر اللى كان النهارده كان صعبا.. واحنا بنقول للناس بلاش تجمعات.. مينفعش نعمل الغلط".





وزير النقل: عدد من رجال الأعمال تبرعوا لصرف مرتبات العمالة اليومية بالمشروعات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن عددا من رجال الأعمال تبرعوا لصرف مرتبات العمالة اليومية بالمشروعات، مشيرا إلى أن هناك مشروعات لا يمكن تأخرها مثل إنشاء الكباري والطرق وبعض المشروعات يمكن تأجيلها مثل الإسكان وكثيفة العمالة.



وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مشروعات الإسكان كثيفة العمالة ويمكن توقفها لتأمين حياة العمال أما مشروعات الطرق قليلة العمالة.

وزير النقل: عدد من رجال الأعمال تبرعوا لصرف مرتبات العمالة اليومية بالمشروعات

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن عددا من رجال الأعمال تبرعوا لصرف مرتبات العمالة اليومية بالمشروعات، مشيرا إلى أن هناك مشروعات لا يمكن تأخرها مثل إنشاء الكباري والطرق وبعض المشروعات يمكن تأجيلها مثل الإسكان وكثيفة العمالة.



وأضاف كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مشروعات الإسكان كثيفة العمالة ويمكن توقفها لتأمين حياة العمال أما مشروعات الطرق قليلة العمالة.





