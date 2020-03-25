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قرار عاجل من الوزراء بشأن تكدس المواطنين بالمترو.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:05 م
صدى البلد
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محمود محسن
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما حدث اليوم بالمترو من ازدحام يضرب بالقرارات الوقائية التي أعلنتها الحكومة عرض الحائط وسيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتجنب تكرار ذلك مرة أخرى.


وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية عبر قناة مصر الأولي، أن سبب الازدحام بالمترو هو حرص المواطنين على ارتياد آخر قطار قبل  بدء تنفيذ حظر التجول.


وناشد "المتحدث باسم مجلس الوزراء " المواطنين عدم انتظار المترو الأخير ، ومغادرة المكان فور انتهاء العمل .


وأشار إلى أن الحل يكمن في تيسير قطارات إضافية حتى لا يحدث الزحام مرة أخري ، فضلا عن البحث عن حلول لهذه المشكلة من باكر واذا لم تحل المشكلة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى .
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