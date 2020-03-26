وزير التعليم: انتظروا اليوم قرارات جديدة للتيسير على الطلاب في الظروف الحالية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن اليوم، الخميس، حزمة من القرارات الجديدة التي تخص الطلاب.













وقال وزير التربية وزير التربية والتعليم، في تصريحات كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن القرارات الجديدة المقرر إعلانها اليوم، الخميس، للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية مع الحفاظ على المخرجات التعليمية.













جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تحسم القرارات الجديدة مصير امتحانات (الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - صفوف النقل بالتعليم الفني - الشهادة الإعدادية - أبناؤنا في الخارج - الشهادات الدولية)













ومن المقرر أن تشمل القرارات أيضًا، شرحا تفصيليا لكيفية تعامل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور مع منصة التواصل الجديدة edmodo.













وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أن الوزارة لن تعاقب أي طالب في مصر على ظروف فرضتها عليه أزمة كورونا، مشيرًا إلى أنه لو كان في يد الوزارة أي خطوة من شأنها تخفيف أي عبء على الطلاب فلن تتأخر.